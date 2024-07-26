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    Ташуев: Контактов с «Черноморцем» у меня не было

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    Российский тренер Сергей Ташуев отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны новороссийского «Черноморца».

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Вообще не курсе, контактов с "Черноморцем" у меня не было. Любой специалист, находящийся без команды, рассматривает всякие предложение. Вести переговоры с "Черноморцем" я не имею права, потому что там есть тренер. Будут предложения — будем рассматривать. Пока это все слухи», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

    Ранее 65‑летний Ташуев работал с «Ахматом», «Краснодаром» и «Анжи», а последним местом работы был «Факел».

    Что касается «Черноморца», то сейчас наставником новороссийцев является Вадим Гаранин.

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