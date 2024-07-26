Шешко рассказал, почему не перешел в топ-клуб

Нападающийдал комментарий по поводу того, почему отказал топовым клубам и остался в своей нынешней команде.

«Я очень хорошо всё обдумал. Верю, что принял правильное решение. Я хочу набраться опыта, узнать больше и не торопить события.

"РБ Лейпциг" — отличный клуб, который даст мне всё, что нужно, для следующего шага. Вектор развития "РБ Лейпциг" ясен. Всё направлено на прогресс и достижение высоких целей. Чувствовал, что принятое мной решение остаться является правильным», — приводит слова Шешко Nogomania.

В минувшем сезоне Шешко провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал два ассиста.