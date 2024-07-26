Осинькин рассказал о травме Гарре

Главный тренерответил на вопрос о травме полузащитника команды

Напомним, хавбек был заменен на 50‑й минуте матча РПЛ с «Ростовом» (1:3) из-за повреждения.

«У Гарре спазм бедра. Надеемся, что всё обойдется. По первой реакции всё нормально, завтра будут медицинские снимки и будет понятно, насколько всё серьезно. Надеюсь, всё хорошо», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» набрал 4 очка и возглавил таблицу РПЛ. «Крылья Советов» идут последними в турнирной таблице без очков.

В следующих матчах «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а «Крылья Советов» 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».