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    Осинькин рассказал о травме Гарре

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о травме полузащитника команды Бенхамина Гарре.

    Бенхамин Гарре
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    Бенхамин Гарре

    Напомним, хавбек был заменен на 50‑й минуте матча РПЛ с «Ростовом» (1:3) из-за повреждения.

    «У Гарре спазм бедра. Надеемся, что всё обойдется. По первой реакции всё нормально, завтра будут медицинские снимки и будет понятно, насколько всё серьезно. Надеюсь, всё хорошо», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» набрал 4 очка и возглавил таблицу РПЛ. «Крылья Советов» идут последними в турнирной таблице без очков.

    В следующих матчах «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а «Крылья Советов» 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».

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