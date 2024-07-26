Довбик дал согласие на переход в «Рому»

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что нападающий «Жироны»может продолжить карьеру в

По данным источника, украинский футболист готов вести переговоры с римским клубом, несмотря на то, что серьезный интерес к нему также сохраняет мадридский «Атлетико».

Также отмечается, что в подписании Довбика лично заинтересован главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси.

Ранее стало известно, что в контракте Довбика с «Жироной» указана сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 украинец забил 24 мяча в 36 матчах Ла Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.