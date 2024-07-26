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    Довбик дал согласие на переход в «Рому»

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    Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что нападающий «Жироны» Артем Довбик может продолжить карьеру в «Роме».

    Артем Довбик
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    Артем Довбик

    По данным источника, украинский футболист готов вести переговоры с римским клубом, несмотря на то, что серьезный интерес к нему также сохраняет мадридский «Атлетико».

    Также отмечается, что в подписании Довбика лично заинтересован главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси.

    Ранее стало известно, что в контракте Довбика с «Жироной» указана сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 украинец забил 24 мяча в 36 матчах Ла Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.

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