Кассьерра: Глушенков — очень квалифицированный и яркий футболист

Форвард «Зенита»высказался о переходе. Он отметил, что считает новичка команды ярким и квалифицированным исполнителем.

В 1-м туре РПЛ питерцы разгромили «Крылья Советов» со счетом 4:0.

«Глушенков — очень квалифицированный и яркий футболист. В "Зените" он еще добавил в качестве и разнообразил нашу игру в атаке.

Сейчас важно, чтобы Глушенков продолжил поддерживать этот уровень. Это только самое‑самое начало сезона. Думаю, он обязательно поможет нам и в будущем эта помощь проявится в разных аспектах», — сказал Кассьерра «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» во 2-м туре РПЛ 27 июля сразится с казанским «Рубином».