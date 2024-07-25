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    Президент Казахстанской федерации футбола: Товарищеские матчи со сборной России? Это вопрос к Черчесову

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    Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался по поводу того, что сборная может провести товарищеские матчи с командой России.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Товарищеские матчи со сборной России? Это вопрос в большей степени к Станиславу Черчесову. Если он будет за, со своей стороны сделаем всё, чтобы такие матчи состоялись. Но первоначальное решение за главным тренером.

    Хотя, скажу честно, я, может быть, даже в большей степени заинтересован в том, чтобы наши дети из соседних стран на уровне сборных чаще играли друг с другом. Начиная с 15‑летнего возраста. Тем более что мы уже открыли национальную академию и открываем четыре региональные. По подобию того, что сделал в "Кайрате" Кайрат Боранбаев. Это острая необходимость для нас, поэтому стартуем уже в этом году. Вся подготовительная работа уже проделана. Всё это очень принципиальный для нас момент. Мы не ставим чётких сроков попадания на ЧМ или Евро, но всё сейчас для этого делаем с точки зрения развития инфраструктуры от массового футбола и подготовки молодёжи до главной команды.

    Надеюсь, что в ближайшее время все проблемы разрешатся, чтобы Россия вернулась на международный уровень. В том числе потому, что в Россия в том числе благодаря своим сильным специалистам приносила и будет приносить большую пользу для всего мирового футбола», — приводит слова Барменкулова «Матч ТВ».

    Ранее сборная России в Минске в товарищеском матче разгромила Беларусь со счетом 4:0.

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