Тарханов: Мы зря делаем ориентир на иностранных тренеров

Отечественный специалистподелился мнением о наличии тренеров-иностранцев в клубах российской Премьер-лиги.

«Я думаю, что мы зря делаем ориентир на иностранных тренеров, без разницы — серб это или испанец. У нас достаточно своих тренеров, которым нужно довериться. Также нужно готовить российских футболистов. Степашин говорит, что у "Динамо" девять воспитанников в составе, это отличный показатель.

У "Локомотива" тоже есть много своих воспитанников. Мы отлучены от международных турниров, поэтому нам надо уметь готовить своих футболистов, чтобы они были не хуже бразильцев и других иностранцев», — сказал Тарханов Чемпионату.

Напомним, что в таких клубах, как «Пари НН», московское «Динамо», «Оренбург», «Спартак» и ЦСКА работают иностранные специалисты. После 1-го тура в РПЛ лидирует «Зенит» с 3 очками в активе, а следом располагается «Рубин» (3 балла).