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    Тарханов: Мы зря делаем ориентир на иностранных тренеров

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    Отечественный специалист Александр Тарханов поделился мнением о наличии тренеров-иностранцев в клубах российской Премьер-лиги.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Я думаю, что мы зря делаем ориентир на иностранных тренеров, без разницы — серб это или испанец. У нас достаточно своих тренеров, которым нужно довериться. Также нужно готовить российских футболистов. Степашин говорит, что у "Динамо" девять воспитанников в составе, это отличный показатель.

    У "Локомотива" тоже есть много своих воспитанников. Мы отлучены от международных турниров, поэтому нам надо уметь готовить своих футболистов, чтобы они были не хуже бразильцев и других иностранцев», — сказал Тарханов Чемпионату.

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    • Напомним, что в таких клубах, как «Пари НН», московское «Динамо», «Оренбург», «Спартак» и ЦСКА работают иностранные специалисты. После 1-го тура в РПЛ лидирует «Зенит» с 3 очками в активе, а следом располагается «Рубин» (3 балла).

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