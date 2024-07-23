Тарханов: Жара в матче «Ростов» — ЦСКА ни при чем

Тренервысказался о результат матча 1-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

Встреча закончилась вничью 0:0. По мнению Тарханова, жара не сильно влияла на обе команды.

«Мне кажется, что жара в матче "Ростов" — ЦСКА ни при чём. Это была первая игра нового сезона РПЛ, поэтому должен был быть слишком сильный настрой. "Ростов" имел преимущество по владению мячом и по подходам, но они не смогли забить.

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ЦСКА же имел несколько моментов, но не всё получалось. "Ростов" всегда отлично играет дома, поэтому для ЦСКА очко на выезде — очень хорошо. Плюс "Ростов" не слабее ЦСКА по составу, а также он у них сыгранный», — сказал Тарханов «Чемпионату».