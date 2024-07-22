Игрок «Краснодара» Олусегун: Ничья в матче с «Ахматом» — это не так уж и плохо

Нападающий «Краснодара»прокомментировал ничью в матче с(1:1) в первом туре РПЛ.

«Ничья в матче с "Ахматом" — это не так уж и плохо. Мы знаем, что это хорошая команда, они хорошо себя показывают, расслабляться нельзя.

Да, ничья — это только одно очко, но и это хорошо.

Я заранее был готов выйти на поле, на самом деле мне было несложно выходить на поле. Без разницы, начинаю я матч в основе или на замене, так что никаких проблем», — приводит слова нигерийского футболиста «Матч ТВ».

Во втором туре РПЛ «Краснодар» сыграет 28 июля против махачкалинского «Динамо».