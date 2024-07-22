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    Игрок «Краснодара» Олусегун: Ничья в матче с «Ахматом» — это не так уж и плохо

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    Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал ничью в матче с «Ахматом» (1:1) в первом туре РПЛ.

    Олакунле Олусегун
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    Олакунле Олусегун

    «Ничья в матче с "Ахматом" — это не так уж и плохо. Мы знаем, что это хорошая команда, они хорошо себя показывают, расслабляться нельзя.

    Да, ничья — это только одно очко, но и это хорошо.

    Я заранее был готов выйти на поле, на самом деле мне было несложно выходить на поле. Без разницы, начинаю я матч в основе или на замене, так что никаких проблем», — приводит слова нигерийского футболиста «Матч ТВ».

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