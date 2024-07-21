Мусаев: Мы должны играть лучше в отдельных аспектах в обороне и атаке

Главный тренерподвел итог матча с(1:1).

«В первом тайме мы совершили много простых ошибок, сами себе усложняли жизнь. "Ахмат" — хорошая команда. Всем сложно играть в Грозном, нужно проявить характер, чтобы увезти отсюда очки.

Мы должны играть лучше в отдельных аспектах в обороне и атаке. В целом картинка должна быть содержательнее, с таким количеством брака играть нельзя», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

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Во втором туре «Ахмат» поедет в гости к «Оренбургу», а «Краснодар» сыграет дома с махачкалинским «Динамо».