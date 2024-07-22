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    «Оренбург»Ужасный ляп Максименко. «Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу» в первом матче Станковича
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    Кузьмичев: Станковичу не хватило времени, чтобы поставить в «Спартаке» игру

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    Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв оценил игру «красно-белых» в матче 1-го туре РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Видно, что Станковичу не хватило времени, чтобы поставить в "Спартаке" игру. Я посмотрел, как при нём играл "Ференцварош". Он хочет привить такую же игру "Спартаку". Пока ещё не хватило времени, чтобы наладить взаимодействие. Мне кажется, тренер рассчитывал на усиление, но в заявке не было ни одного новичка. Он видит, какие позиции надо усилить.

    У меня вызывает много вопросов, что при игре в одного опорного выбрал Наиля Умярова. Он не обладает скоростными качествами, не успевает. Во втором тайме перестроились, но уже не помогло. "Оренбург" же дома всегда хорошо играет. Ничего нового они не предложили. У них быстрая группа атаки», — сказал Кузьмичев Чемпионату.

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