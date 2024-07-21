«Оренбург» — «Спартак»: счет матча 2:0 (0:0), обзор голов

В первом туре РПЛна своем поле победилсо счетом 2:0.

Первый тайм не принес забитых мячей, команды играли на равных, но чуть острее были гости.

«Оренбург» смог выйти вперед на 62-й минуте усилиями своего забивного защитника Матиаса Переса. А еще через пять минут преимущество увеличил турецкий полузащитник Эмирджан Гюрлюк.

Календарь и таблица РПЛ

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Спартак 2:0 Голы: 1:0 Матиас Перес (62'), 2:0 Gurluk E. (67') Оренбург: Николай Сысуев, Матиас Перес, Данила Прохин, Андрей Малых, Мохаммад Горбани, Максим Сидоров, Ярослав Михайлов, Габриэль Флорентин, Химми Марин, Брайан Мансилья, Gurluk E. Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Никита Чернов, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Хесус Медина, Даниил Зорин, Тео Бонгонда, Александр Соболев Предупреждения: Наиль Умяров (23'), Матиас Перес (43'), Даниил Хлусевич (80'), Томас Муро (89')

Это первое поражение «Спартака» под руководством серба Деяна Станковича.