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    Все новости спорта

    «Оренбург» одержал уверенную победу над «Спартаком» в первом туре РПЛ

    «Оренбург» — «Спартак»: счет матча 2:0 (0:0), обзор голов

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    В первом туре РПЛ «Оренбург» на своем поле победил «Спартак» со счетом 2:0.

    Матиас Перес
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    Матиас Перес

    Первый тайм не принес забитых мячей, команды играли на равных, но чуть острее были гости.

    «Оренбург» смог выйти вперед на 62-й минуте усилиями своего забивного защитника Матиаса Переса. А еще через пять минут преимущество увеличил турецкий полузащитник Эмирджан Гюрлюк.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Спартак 2:0
    Голы: 1:0 Матиас Перес (62'), 2:0 Gurluk E. (67') Оренбург: Николай Сысуев, Матиас Перес, Данила Прохин, Андрей Малых, Мохаммад Горбани, Максим Сидоров, Ярослав Михайлов, Габриэль Флорентин, Химми Марин, Брайан Мансилья, Gurluk E. Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Никита Чернов, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Хесус Медина, Даниил Зорин, Тео Бонгонда, Александр Соболев Предупреждения: Наиль Умяров (23'), Матиас Перес (43'), Даниил Хлусевич (80'), Томас Муро (89')

    Это первое поражение «Спартака» под руководством серба Деяна Станковича.

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