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    Газзаев: Не вижу никаких изменений в игре «Спартака» при Станковиче

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    Известный тренер Валерий Газзаев признался, что его шокировал уровень игры «Спартака» в матче против «Оренбурга» в первом туре РПЛ.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу» со счетом 0:2.

    «Во время матча у меня было ощущение, что "Оренбург" — это "Спартак", а "Спартак", наоборот, является "Оренбургом". Хозяева поля показали очень хорошее качество футбола.

    А "Спартак", надо сказать, удивил в отрицательную сторону: у команды не было видно ни понятной тактики, ни ярких индивидуальных действий игроков, ее игра была абсолютно разрозненной.

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    • На протяжении всего матча "Оренбург" имел подавляющее преимущество, во втором тайме заслуженно забил два мяча и победил.

    По первому матчу я не вижу каких-то мало-мальских изменений в игре "Спартака" при новом тренере Деяне Станковиче.

    Наверное, за последние годы это была вообще худшая игра "Спартака" во всех соревнованиях. Я такого "Спартака" за последние годы не видел», — приводит слова Газзаева «Р-Спорт».

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