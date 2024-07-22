Бонуччи: С Моттой «Ювентус» покажет, чего он стоит

Экс-игрок туринского «Ювентуса»прокомментировал недавнее назначениеглавным тренером клуба.

«Я никак не могу оставаться в стороне от "Ювентуса". Он был и остаётся частью моей веры в футбол и моей жизни в качестве игрока. У Тьяго Мотты сильная команда, которой удалось усилиться игроками. Он ещё успеет нас порадовать.

Надеюсь, "Ювентус" с ним сможет вновь бороться за скудетто с первого до последнего дня. Я уверен, он покажет, чего стоит. У него есть задатки большого тренера», — приводит слова Бонуччи Calciomercato.it.

Тиагу Мотта был назначен тренером «Ювентуса» 12 июня. С Бонуччи они играли вместе за сборную Италии.