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    Романо: «Севилья» ведет переговоры с «Байером» по трансферу Азмуна

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    Нападающий «Байера» Сердар Азмун может перейти в испанскую «Севилью». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    Стало известно, что руководство «Севильи» уже связалось с «Байером» по поводу трансфера Азмуна, но никаких решений еще не принято.

    Боссы испанского клуба видят в нападающем замену Юссефа Эн-Несири, который близок к переходу в «Фенербахче».

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    • Напомним, что Азмун не явился на 1-ю предсезонную тренировку «Байера», объяснив свое отсутствие плохим самочувствием. После этого главный тренер клуба Хаби Алонсо решил отстранить Азмуна от основного состава, форвард тренируется индивидуально.

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