Романо: «Севилья» ведет переговоры с «Байером» по трансферу Азмуна

Нападающийможет перейти в испанскую. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «Севильи» уже связалось с «Байером» по поводу трансфера Азмуна, но никаких решений еще не принято.

Боссы испанского клуба видят в нападающем замену Юссефа Эн-Несири, который близок к переходу в «Фенербахче».

Напомним, что Азмун не явился на 1-ю предсезонную тренировку «Байера», объяснив свое отсутствие плохим самочувствием. После этого главный тренер клуба Хаби Алонсо решил отстранить Азмуна от основного состава, форвард тренируется индивидуально.