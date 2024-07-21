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    Деограсия: Играем с одной из сильнейших команд РПЛ

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Очень рады начинать сезон. Многие думали, что "Оренбург" по итогам прошлого сезона опустится в Первую лигу, но мы с нетерпением ждем игру. Играем с одной из сильнейших команд РПЛ, но мы спокойны и уверены в собственных силах. Проделали очень хорошую работу на сборах в Турции. Считаем, что мы готовы.

    Надеемся, что команда в этом сезоне будет в хороших кондициях, будем играть в хороший футбол. Нас покинули некоторые игроки, но пришли новые.

    Малых? Это наша легенда. Андрей важен для нас не только на поле, он помогает команде и в раздевалке. 15‑й сезон за "Оренбург" — это что‑то невероятное», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 21-го июля в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — тут.

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