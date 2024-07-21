Деограсия: Играем с одной из сильнейших команд РПЛ

Главный тренервысказался о предстоящем матче со

«Очень рады начинать сезон. Многие думали, что "Оренбург" по итогам прошлого сезона опустится в Первую лигу, но мы с нетерпением ждем игру. Играем с одной из сильнейших команд РПЛ, но мы спокойны и уверены в собственных силах. Проделали очень хорошую работу на сборах в Турции. Считаем, что мы готовы.

Надеемся, что команда в этом сезоне будет в хороших кондициях, будем играть в хороший футбол. Нас покинули некоторые игроки, но пришли новые.

Малых? Это наша легенда. Андрей важен для нас не только на поле, он помогает команде и в раздевалке. 15‑й сезон за "Оренбург" — это что‑то невероятное», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

Матч между этими командами состоится сегодня, 21-го июля в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — тут.