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    Деограсия: Мы заслужили победу над «Спартаком»

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в матче первого тура РПЛ.

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Думаю, что наши болельщики смогли насладиться этим матчем. Обе команды старались победить, у каждой команды была своя формула успеха. В матче против очень сильного и неприятного соперника мы победили заслуженно. Очень рад за наших парней, которые проделали огромную работу.

    Мы были готовы к тому, что "Спартак" будет прессинговать высоко и не будет давать разыгрывать мяч от ворот через короткий пас. Мы использовали наши быстрые фланги и старались играть за спину. К каждому матчу мы готовимся.

    Не всегда всё получается, но в этот раз получилось. У "Спартака" тоже был очень хороший момент, когда Бонгонда бил, но наш вратарь спас. Так что "Спартак" тоже очень хорошо проявил себя.

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    • Мансилья после ухода Воробьева был переведен на позицию центрального нападающего. Это его окончательная позиция? В зависимости от соперника. Сегодня посчитали нужным выпустить его на позиции центрфорварда. У нас есть еще Куэро, Саид, который не смог сыграть сегодня, так как ему еще нужно набрать игровую форму.

    Гюрлюк играл в паре с Мансильей. В итоге он стал лучшим игроком матча. У нас есть преимущество, что наших игроков атаки мы можем менять по позициям, — рассказал Деограсия "Матч ТВ".

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