Деограсия: Мы заслужили победу над «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга»прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в матче первого тура РПЛ.

«Думаю, что наши болельщики смогли насладиться этим матчем. Обе команды старались победить, у каждой команды была своя формула успеха. В матче против очень сильного и неприятного соперника мы победили заслуженно. Очень рад за наших парней, которые проделали огромную работу.

Мы были готовы к тому, что "Спартак" будет прессинговать высоко и не будет давать разыгрывать мяч от ворот через короткий пас. Мы использовали наши быстрые фланги и старались играть за спину. К каждому матчу мы готовимся.

Не всегда всё получается, но в этот раз получилось. У "Спартака" тоже был очень хороший момент, когда Бонгонда бил, но наш вратарь спас. Так что "Спартак" тоже очень хорошо проявил себя.

Мансилья после ухода Воробьева был переведен на позицию центрального нападающего. Это его окончательная позиция? В зависимости от соперника. Сегодня посчитали нужным выпустить его на позиции центрфорварда. У нас есть еще Куэро, Саид, который не смог сыграть сегодня, так как ему еще нужно набрать игровую форму.

Гюрлюк играл в паре с Мансильей. В итоге он стал лучшим игроком матча. У нас есть преимущество, что наших игроков атаки мы можем менять по позициям, — рассказал Деограсия "Матч ТВ".