Артига: Хотелось бы реализовать пенальти, недовольны результатом

Главный тренер подмосковныхподвел итог матча против махачкалинского(1:1).

«Команда проявила свои лучшие качества, мы боролись за мячи. Расстроило, что сначала не смогли выйти вперед, не реализовав первый пенальти, потом не смогли другим 11‑метровым сравнять счет. Немного недовольны результатом.

Не забили два пенальти? Моя профессия — главный тренер. В раздевалке мы немного поговорили об этом, но все‑таки я считаю, что парни — профессионалы, сами выбирают, кто бьет пенальти, такие вопросы я оставляю им для решения. Я думал, что Руденко сегодня точно забьет. К сожалению, их связка с Заболотным сегодня немного не сработала, но мы можем убедиться, что они сыграли эффективно. Обязательно реализуем моменты в следующий раз.

Было огорчение, хотелось бы реализовать те пенальти. Мы понимали, что соперник очень хорошо играет в переходах и при игре на стандартах. Это было ожидаемо, но мы постарались нашими действиями минимизировать попытки забить», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

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