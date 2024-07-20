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    «Атлетико» интересуется двумя чемпионами Евро-2024

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    Мадридский «Атлетико» интересуется сразу двумя игроками сборной Испании, которые недавно стали чемпионами Евро-2024.

    Микель Мерино
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    Микель Мерино

    Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, речь идет об опорнике Микеле Мерино и центральном защитнике Робене Ле Нормане из «Реала Сосьедад».

    В течение месяца «матрасники» контактируют с Ле Норманом и близки к подписанию с ним контракта. В последнее время они также активно заинтересованы в Микеле Мерино, контракт которого с баскским клубом истекает летом 2025 года.

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    • В «Реале Сосьедад» не хотят расставаться со своими ведущими футболистами, но готовы все-таки отпустить их в случае очень выгодного предложения.

    Ле Норман на Transfermarkt стоит € 40 млн, а Мерино — € 50 млн.

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