«Атлетико» интересуется двумя чемпионами Евро-2024

Мадридскийинтересуется сразу двумя игроками сборной Испании, которые недавно стали чемпионами Евро-2024.

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, речь идет об опорнике Микеле Мерино и центральном защитнике Робене Ле Нормане из «Реала Сосьедад».

В течение месяца «матрасники» контактируют с Ле Норманом и близки к подписанию с ним контракта. В последнее время они также активно заинтересованы в Микеле Мерино, контракт которого с баскским клубом истекает летом 2025 года.

В «Реале Сосьедад» не хотят расставаться со своими ведущими футболистами, но готовы все-таки отпустить их в случае очень выгодного предложения.

Ле Норман на Transfermarkt стоит € 40 млн, а Мерино — € 50 млн.