Полузащитник «Факела»: Мы обосрались в прямом смысле этого слова

Полузащитникоценил игру своей команды в матче 1-го тура российской Премьер-лиги с(1:3).

«Мы обосрались в прямом смысле этого слова. Лично я ужасно вошёл в игру — плохо играл, мягко говоря, "привёз" третий гол. Не знаю, с чем это связано. Было тяжело первые 20 минут — быстрый гол нас надломил.

Они быстро выбегали, хорошо играли, нас ловили на контратаках. Наши невынужденные ошибки и моя невынужденная ошибка привела к третьему голу. Ключевые ошибки решили исход матча», — сказал Квеквескири Чемпионату.

В следующем матче российской Премьер-лиги «Факел» сыграет против «Акрона» 27-го июля.