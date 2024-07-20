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    Кассьерра: У нас сложился менталитет победителей и чемпионов

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    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра подвел итог матча против «Крыльев Советов» (4:0).

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «Не могу назвать эту победу лёгкой. Против нас была квалифицированная команда, хорошо играющая в футбол. Нам удалось быстро реализовать свои моменты. Конечно, при таком счёте чуть комфортнее играть. Во втором тайме мы контролировали игру, но эта победа не была лёгкой.

    У нас сложился менталитет победителей и чемпионов. Мы прекрасно умеем сохранять почву под ногами. Наша главная задача — следовать в таком ритме и следовать своей игре, что мы и собираемся делать», — цитирует Кассьерру «Чемпионат».

    Таким образом, «Зенит» набрал первые три очка, а у «Крыльев» нет зачетных баллов.

    В следующем туре «Крылья Советов» 26 июля в родных стенах примут «Ростов», а «Зенит» на следующий день в гостях сыграет с «Рубином».

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