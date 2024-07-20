Кассьерра: У нас сложился менталитет победителей и чемпионов

Нападающийподвел итог матча против(4:0).

«Не могу назвать эту победу лёгкой. Против нас была квалифицированная команда, хорошо играющая в футбол. Нам удалось быстро реализовать свои моменты. Конечно, при таком счёте чуть комфортнее играть. Во втором тайме мы контролировали игру, но эта победа не была лёгкой.

У нас сложился менталитет победителей и чемпионов. Мы прекрасно умеем сохранять почву под ногами. Наша главная задача — следовать в таком ритме и следовать своей игре, что мы и собираемся делать», — цитирует Кассьерру «Чемпионат».

Таким образом, «Зенит» набрал первые три очка, а у «Крыльев» нет зачетных баллов.

В следующем туре «Крылья Советов» 26 июля в родных стенах примут «Ростов», а «Зенит» на следующий день в гостях сыграет с «Рубином».