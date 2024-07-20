Глушенков о своей результативности: Просто так игра складывается

Нападающийназвал причины своей высокой результативности в дебютных матчах за «сине-бело-голубых».

«Просто так игра складывается (смеётся). Я стараюсь и забивать, и отдавать. Моё дело — помогать команде, а как это будет — неважно. Я не ставлю себе какие-то такие цели: забивать или отдавать.

Моя главная цель — помогать команде. Думаю, на данный момент этим я и занимаюсь», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, что форвард оформил дубль в матче 1-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (4:0). До этого Глушенков также отметился 2 голами в поединке Суперкубка России с «Краснодаром» (4:2).