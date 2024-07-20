ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Глушенков — автор дубля в ворота «Крыльев Советов» Щелкает дубли, как семечки. «Зенит» с Глушенковым стал еще сильнее
  • 22:04
    • «Динамо» уверенно обыграло «Факел» в матче РПЛ
  • 21:57
    • «Ростов» и ЦСКА разошлись миром в матче первого тура РПЛ
  • 19:31
    • «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 18:56
    • Шнайдер вышла в финал турнира в Будапеште
  • 17:57
    • Овечкин, Малкин и Панарин не помогли «Звездам НХЛ» победить игроков КХЛ
    Все новости спорта

    Глушенков о своей результативности: Просто так игра складывается

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Крылья Советов
    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков назвал причины своей высокой результативности в дебютных матчах за «сине-бело-голубых».

    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»

    «Просто так игра складывается (смеётся). Я стараюсь и забивать, и отдавать. Моё дело — помогать команде, а как это будет — неважно. Я не ставлю себе какие-то такие цели: забивать или отдавать.

    Моя главная цель — помогать команде. Думаю, на данный момент этим я и занимаюсь», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

  • Щелкает дубли, как семечки. «Зенит» с Глушенковым стал еще сильнее
  • Обзор спортивных СМИ на разгромную победу «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов»
  • Сегодня

    • Напомним, что форвард оформил дубль в матче 1-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (4:0). До этого Глушенков также отметился 2 голами в поединке Суперкубка России с «Краснодаром» (4:2).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Спартак» сезон с победы?
  • «Оренбург» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Ахмат» отберет очки у «Краснодара»?
  • «Ахмат» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Смогут ли «Химки» набрать первые очки после возвращения в РПЛ?
  • «Химки» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 21 июля
  • Завтра в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Химки — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Зверев — Фис
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Боржеш — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Берреттини — Алис
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Куяба — Флуминенсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры