«Арсенал» Тула — «КАМАЗ»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче второго тура Первой лиги России тульскийв родных стенах победилсо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в данном противостоянии стал Кирилл Большаков.

Футбол. Россия. Первая лига Арсенал Тула — КамАЗ 1:0 Гол: 1:0 Кирилл Большаков (75') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Кирилл Большаков, Алексей Никитин, Никита Печенкин, Григорий Жилкин, Олег Дмитриев, Максим Кайнов, Данил Липовой, Azyavin I., Shevchenko E. КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Валерий Почивалин, Роман Акбашев, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Дмитрий Стародуб, Давид Караев, Abdullaev S., Gorelov P., Kusyapov T. Предупреждения: Иван Козлов (21'), Kusyapov T. (61'), Алан Цараев (78')

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Таким образом, «Арсенал» набрал 6 очков и идет на втором месте в турнирной таблице, у «КАМАЗа» нет очков и 16-я строчка.