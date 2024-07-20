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    Тульский «Арсенал» добыл вторую победу подряд на старте Первой лиги

    «Арсенал» Тула — «КАМАЗ»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче второго тура Первой лиги России тульский «Арсенал» в родных стенах победил «КАМАЗ» со счетом 1:0.

    «Арсенал» Тула
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    «Арсенал» Тула

    Автором единственного забитого мяча в данном противостоянии стал Кирилл Большаков.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Арсенал Тула — КамАЗ 1:0
    Гол: 1:0 Кирилл Большаков (75') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Кирилл Большаков, Алексей Никитин, Никита Печенкин, Григорий Жилкин, Олег Дмитриев, Максим Кайнов, Данил Липовой, Azyavin I., Shevchenko E. КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Валерий Почивалин, Роман Акбашев, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Дмитрий Стародуб, Давид Караев, Abdullaev S., Gorelov P., Kusyapov T. Предупреждения: Иван Козлов (21'), Kusyapov T. (61'), Алан Цараев (78')

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    Таким образом, «Арсенал» набрал 6 очков и идет на втором месте в турнирной таблице, у «КАМАЗа» нет очков и 16-я строчка.

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