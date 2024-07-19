Датский полузащитникпокинул. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что «Севилья» расторгла контракт с Дилейни по обоюдному согласию сторон. Всего полузащитник провел за испанскую команду 47 матчей, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

В прошедшем сезоне Дилейни выступал за бельгийский «Андерлехт» на правах аренды, где провел 23 встречи, отметился забитым мячом и 1-м ассистом.

К тому же, полузащитник выступал на Евро-2024 в составе сборной Дании, где принял участие на групповом этапе 3 матча и не отметился результативными действиями.