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    Артига — о Глушакове и Юсупове: Все равно что тренирую Хави и Иньесту

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    Главный тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос о новичках подмосковного клуба.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Когда мы пришли сюда, то поняли, что команду нужно усиливать. И мы общаемся по этому поводу с руководством. Решение принимается коллективно. Мне предлагают варианты, а я в свою очередь говорю о том, кого бы хотел видеть в клубе. Где‑то мы соглашаемся, где‑то нет. Сейчас я рад, что пришли такие футболисты, как Глушаков, Заболотный, Вера, Анджелкович. Но мы ожидаем еще троих‑четверых новичков.

    Вообще для меня это сравнимо с тем, что я тренирую Хави или Иньесту, ведь Глушаков и Юсупов — это легенды российского футбола. Я просто поражаюсь тому, как они выкладываются на каждой тренировке. Такое ощущение, как будто дети выходят на поле. От них исходит такая же мощная энергетика», — сказал Артига в эфире «Матч Премьер».

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    Ранее стало известно о том, что «Химки» пополнили Денис Глушаков, Артур Юсупов, Антон Заболотный, Лукас Вера и Неманья Анджелкович.

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