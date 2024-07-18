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    Семин оценил игру Роналду на Евро-2024

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    Российский тренер Юрий Семин прокомментировал игру Криштиану Роналду на Евро-2024.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «На мой взгляд, внутри португальской сборной, как и у тех же сербов, не все было хорошо. Поэтому они и не прошли дальше четвертьфинала. Футбол не обманешь. И если один игрок Криштиану Роналду, который уже не диктует игру, за старые заслуги берет на себя все штрафные (хотя там есть футболисты, которые сейчас бьют значительно лучше него) и вообще всю игру, — отсюда все и складывается. Их невыход в полуфинал закономерен, хотя посмотрите, какой у них каждый игрок по отдельности — это звезды!» — цитирует Сёмина «СЭ».

    На Евро-2024 39-летний Роналду в пяти матчах сделал одну результативную передачу.

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