Семин оценил игру Роналду на Евро-2024

Российский тренерпрокомментировал игруна Евро-2024.

«На мой взгляд, внутри португальской сборной, как и у тех же сербов, не все было хорошо. Поэтому они и не прошли дальше четвертьфинала. Футбол не обманешь. И если один игрок Криштиану Роналду, который уже не диктует игру, за старые заслуги берет на себя все штрафные (хотя там есть футболисты, которые сейчас бьют значительно лучше него) и вообще всю игру, — отсюда все и складывается. Их невыход в полуфинал закономерен, хотя посмотрите, какой у них каждый игрок по отдельности — это звезды!» — цитирует Сёмина «СЭ».

На Евро-2024 39-летний Роналду в пяти матчах сделал одну результативную передачу.