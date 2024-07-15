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    Спортдир «Родины»: В течение двух дней завершим трансфер Тимошенко в «Акрон»

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    Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о возможном трансфере нападающего Ивана Тимошенко в «Акрон».

    Иван Тимошенко
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    Иван Тимошенко

    «Да, с большой долей вероятности в течение двух дней завершим трансфер Ивана Тимошенко в "Акрон". Это будет платная аренда с правом выкупа и целым рядом опций и условий.

    Почему не полноценный переход? В переговорах важно умение находить общий язык и понимать друг друга. В итоге был найден компромиссный вариант между диаметрально противоположными позициями клубов. У нас уже был опыт подобного комплексного решения, когда Алексей Каштанов переходил в "Урал". Мы в итоге получили именно те деньги, на которые рассчитывали изначально», — цитирует Зинина «Спорт-Экспресс».

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    В составе «Родины» Тимошенко провел 65 матчей, забил 31 гол и отдал 7 голевых передач.

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