Спортдир «Родины»: В течение двух дней завершим трансфер Тимошенко в «Акрон»

Главный операционный и спортивный директорвысказался о возможном трансфере нападающего

«Да, с большой долей вероятности в течение двух дней завершим трансфер Ивана Тимошенко в "Акрон". Это будет платная аренда с правом выкупа и целым рядом опций и условий.

Почему не полноценный переход? В переговорах важно умение находить общий язык и понимать друг друга. В итоге был найден компромиссный вариант между диаметрально противоположными позициями клубов. У нас уже был опыт подобного комплексного решения, когда Алексей Каштанов переходил в "Урал". Мы в итоге получили именно те деньги, на которые рассчитывали изначально», — цитирует Зинина «Спорт-Экспресс».

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В составе «Родины» Тимошенко провел 65 матчей, забил 31 гол и отдал 7 голевых передач.