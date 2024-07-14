Акинфеев: После завершения карьеры уеду на рыбалку хотя бы на месяц

Голкипервысказался о том, что будет делать после окончания карьеры.

«Я думаю, что после завершения карьеры я прям осуществлю свою мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку. И ни с кем не буду разговаривать. Буду ловить рыбу.

Время покажет, как говорится, и каких-то тайн я не делаю. Насколько здоровье позволит, настолько я буду играть. При этом отдаю себе отчет, что уже не 25 лет», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Напомним, в мае Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2025/26. В составе московского клуба вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал кубок и суперкубок страны.