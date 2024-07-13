Ямаль: Мбаппе просил у меня майку

Хавбек сборной Испанииотметил, что французский форвардпросил у него футболку.

Это было в полуфинале Евро-2024, когда Испания победила Францию со счетом 2:1.

«Мбаппе просил у меня майку. Ну, вернее, человек, который отвечает за форму. Еще мою футболку просил Кьеза после нашего матча с Италией. Обычно персонал, который занимается формой, говорит мне, кто просит мою майку.

Раз уж просит Мбаппе — отдам, без проблем (смеется). Когда мы обыграли Францию, я думал о финале Евро, был так рад, что не запомнил ничего особенного», — приводит Marca слова Ямаля.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В финале Евро-2024 Испания встретится с Англией. Игра пройдет 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.