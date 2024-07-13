Гасперини: Мог возглавить «Наполи», но решил остаться в «Аталанте»

Главный тренер «Аталанты»рассказал о предложении по ходу сезона со стороныи сомнениях по поводу ухода из

«Как много вы думали о предложении "Наполи"? Я думал об этом. В течение сезона было несколько моментов, когда я считал, что пришло время покинуть "Аталанту".

Но я хотел, чтобы мой возможный уход не омрачали споры и разногласия. Но в итоге мы победили, Бергамо и его люди взяли верх. В "Наполи" теперь есть Антонио Конте, и болельщикам не о чем жалеть», — цитирует Гасперини Corriere dello Sport.

Джан Пьеро Гасперини возглавил бергамасков в 2016 году. В минувшем сезоне впервые в своей истории «Аталанта» завоевала трофей в Лиге Европе.