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    Гасперини: Мог возглавить «Наполи», но решил остаться в «Аталанте»

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о предложении по ходу сезона со стороны «Наполи» и сомнениях по поводу ухода из «Аталанты».

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Как много вы думали о предложении "Наполи"? Я думал об этом. В течение сезона было несколько моментов, когда я считал, что пришло время покинуть "Аталанту".

    Но я хотел, чтобы мой возможный уход не омрачали споры и разногласия. Но в итоге мы победили, Бергамо и его люди взяли верх. В "Наполи" теперь есть Антонио Конте, и болельщикам не о чем жалеть», — цитирует Гасперини Corriere dello Sport.

    Джан Пьеро Гасперини возглавил бергамасков в 2016 году. В минувшем сезоне впервые в своей истории «Аталанта» завоевала трофей в Лиге Европе.

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