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    Сперцян: Мы играем за трофей, который все ждем

    Футбол Суперкубок России Футбол России Зенит Краснодар
    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о предстоящем матче против «Зенита» в Суперкубке России.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Завтра большой день, большая игра. Мы играем за трофей, который все ждём. Все готовы. Давление мы не испытываем. Хорошо, что есть такие игры и такой шанс.

    До этого я был вице-капитаном, теперь назначили капитаном. Я поблагодарил за это доверие. Я вырос здесь, это большая гордость.

    Мы хорошо знаем Федора и Юру. Раньше подавали им мячи. Это большие игроки с серьезным опытом. Плюс Даня Козлов. К сожалению, нам не будет хватать латиноамериканцев. Мы все мотивированы и готовы.

    Конечно, мы общаемся. Вчера общался с Кордобой. У нас есть общий чат. В финале буду болеть за своих друзей

    В начале было тяжеловато всем понять. Но ближе к концу сезона уже стали понятны все требования. Сборы прошли отлично. Все себя отлично чувствуют», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

    Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», начало — в 20:30 мск.

    Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ и выиграл Кубок России. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.

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