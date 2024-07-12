Сперцян: Мы играем за трофей, который все ждем

Полузащитниквысказался о предстоящем матче противв Суперкубке России.

«Завтра большой день, большая игра. Мы играем за трофей, который все ждём. Все готовы. Давление мы не испытываем. Хорошо, что есть такие игры и такой шанс.

До этого я был вице-капитаном, теперь назначили капитаном. Я поблагодарил за это доверие. Я вырос здесь, это большая гордость.

Мы хорошо знаем Федора и Юру. Раньше подавали им мячи. Это большие игроки с серьезным опытом. Плюс Даня Козлов. К сожалению, нам не будет хватать латиноамериканцев. Мы все мотивированы и готовы.

Конечно, мы общаемся. Вчера общался с Кордобой. У нас есть общий чат. В финале буду болеть за своих друзей

В начале было тяжеловато всем понять. Но ближе к концу сезона уже стали понятны все требования. Сборы прошли отлично. Все себя отлично чувствуют», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», начало — в 20:30 мск.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ и выиграл Кубок России. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.