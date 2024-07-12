Саутгейт назвал сборную Испании фаворитом в финале Евро-2024

Главный тренер сборнойподелился мыслями перед финальным матчем Евро-2024 против

«Они по праву могут считаться фаворитами за то, что показали на этом турнире. Они были лучшей командой.

У них на день больше на подготовку, а в последних трех финалах, а может и больше, это было весьма существенным фактором, поэтому нам нужно найти возможность для восстановления. Тактически нам придется быть идеальными, поскольку они очень хорошая команда. Но знаете, мы в финале», — сказал Саутгейт BBC.

Напомним, что сборная Англии пробилась в финал Евро-2024, где сыграет против Испании 14-го июля в 22:00 мск. Матч пройдет в Берлине (Германия).