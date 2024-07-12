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    Мусаев: Думаю, завтра будет самый важный матч в моей карьере

    Футбол Суперкубок России Футбол России Краснодар Зенит
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в Суперкубке России.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Завтра большой шанс осуществить нашу мечту. Проданы все билеты. Мы очень ждём этой игры. В команде всё спокойно, все настроены. Нам надо быть смелыми, уверенными в себе и идти к своей цели.

    С "Зенитом" не сыграет Сергей Петров из-за травмы. Думаю, завтра будет самый важный матч в моей карьере.

    Завтра мы должны быть максимально смелыми. Играть агрессивно в дуэлях. Должны играть в атаку, не бояться атаковать. Не должно быть сверхуважения к сопернику. Важно помогать друг другу. Вместе атаковать и обороняться», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

    Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», начало — в 20:30 мск.

    Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ и выиграл Кубок России. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.

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