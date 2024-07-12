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    Мусаев: Лидеры остаются, нужны центральный защитник и фланговый игрок

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий по поводу трансферов команды этим летом.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Почему приглашаем возрастных футболистов? Сейчас мы хотим не трогать вторую команду. Она значительно омолодилась. Хотим, чтобы через пару лет команда вернулась в ФНЛ. И решили взять более опытных ребят. Хотя Козлов — это молодой футболист.

    Что касается трансферов, то это разные истории. Матвею было трудно отказаться, мы не хотели его отдавать.

    Волков же хотел в "Зенит", нас устраивали детали сделки, поэтому мы расстались.

    Все лидеры остаются. Мы пока не намерены ни с кем расставаться. Сейчас в клубе никаких предложений нет. Официально никто не обращался.

    Когда появится центральный защитник? Надеюсь, на следующей неделе. Сейчас идут переговоры. Вместе с центральными защитником мы хотим взять флангового игрока», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

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