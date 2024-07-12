Мусаев: Лидеры остаются, нужны центральный защитник и фланговый игрок

Главный тренердал комментарий по поводу трансферов команды этим летом.

«Почему приглашаем возрастных футболистов? Сейчас мы хотим не трогать вторую команду. Она значительно омолодилась. Хотим, чтобы через пару лет команда вернулась в ФНЛ. И решили взять более опытных ребят. Хотя Козлов — это молодой футболист.

Что касается трансферов, то это разные истории. Матвею было трудно отказаться, мы не хотели его отдавать.

Волков же хотел в "Зенит", нас устраивали детали сделки, поэтому мы расстались.

Все лидеры остаются. Мы пока не намерены ни с кем расставаться. Сейчас в клубе никаких предложений нет. Официально никто не обращался.

Когда появится центральный защитник? Надеюсь, на следующей неделе. Сейчас идут переговоры. Вместе с центральными защитником мы хотим взять флангового игрока», — цитирует Мусаева «Чемпионат».