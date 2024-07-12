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    Канчельскис: На данный момент лучше играть в МЛС, чем в России

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб из чемпионата США.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Решение о переезде в США зависит только от Миранчука и его близких. На данный момент лучше играть в МЛС, чем в России. Пока мы варимся в своём котле.

    Время покажет, правильным ли решением окажется переход Миранчука в "Атланту". В моём понимании переход в США — это правильное решение», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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    • Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» готова отпустить Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед» из МЛС. В прошедшем сезоне россиянин провел за итальянскую команду 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 9 голевых передач.

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