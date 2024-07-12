«Аталанта» и «Атланта» согласовали трансфер Миранчука

готова отпустить, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Аталанта» уже согласовала с клубом МЛС трансфер российского полузащитника.

При этом источник отмечает, что Миранчук пока не определился, хочет ли он играть за «Атланту».

Сообщалось, что «Атланта» предлагает Алексею четырехлетний контракт с зарплатой четыре миллиона евро за сезон.

Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.

Напомним, ранее появилась информация, что Миранчука хотят приобрести «Торино» и «Фиорентина».