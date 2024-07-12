ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Морено («Сочи») — самый именитый тренер Первой лигиЛучшая лига мира. Что нас ждет в новом сезоне? Фавориты и аутсайдеры
  • 09:45
    • «Аталанта» и «Атланта» согласовали трансфер Миранчука
  • 09:18
    • Лунин ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала»
  • 09:01
    • Сборная России осенью может провести гостевой товарищеский матч
  • 08:46
    • Горшков: Мог перейти в «Спартак», но до последнего ждал предложение от «Зенита»
    Все новости спорта

    «Аталанта» и «Атланта» согласовали трансфер Миранчука

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Аталанта Серия A Футбол Италии MLS Трансферы
    «Аталанта» готова отпустить Алексея Миранчука в «Атланту», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    «Аталанта» уже согласовала с клубом МЛС трансфер российского полузащитника.

    При этом источник отмечает, что Миранчук пока не определился, хочет ли он играть за «Атланту».

    Сообщалось, что «Атланта» предлагает Алексею четырехлетний контракт с зарплатой четыре миллиона евро за сезон.

  • Агент Миранчука: Сейчас рассказывают много сказок про «Атланту». Я об этом ничего не знаю
  • Читайте по теме

    • Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

    В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.

    Напомним, ранее появилась информация, что Миранчука хотят приобрести «Торино» и «Фиорентина».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Питерцы станут обладателями Суперкубка России?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Арсенал» откроет новый чемпионат победой
  • «Арсенал» Тула — «Черноморец». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Медведев на этот раз не пустит Алькараса в финал Уимблдона?
  • Медведев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Медведев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аякс — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры