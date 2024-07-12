В «Манчестер Юнайтед» сообщили о продлении контракта с Эвансом

Защитникпродлил соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Стало известно, что Эванс подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2025-го года.

«Я рад, что продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" ещё на один сезон. Всегда большая честь играть за этот великий клуб и чувствовать поддержку наших невероятных болельщиков.

Вернуться в клуб в минувшем сезоне, а также представлять команду вместе с фантастическими товарищами по команде и под руководством отличного менеджера было честью.

Общая победу в Кубке Англии стала незабываемым опытом. Я знаю, что в предстоящем сезоне мы можем побороться за ещё большое количество трофеев», — приводит слова Эванса пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне 36-летний защитник провел за «красных дьяволов» 26 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.