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    В «Манчестер Юнайтед» сообщили о продлении контракта с Эвансом

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

    Джонии Эванс
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    Джонии Эванс

    Стало известно, что Эванс подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2025-го года.

    «Я рад, что продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" ещё на один сезон. Всегда большая честь играть за этот великий клуб и чувствовать поддержку наших невероятных болельщиков.

    Вернуться в клуб в минувшем сезоне, а также представлять команду вместе с фантастическими товарищами по команде и под руководством отличного менеджера было честью.

    Общая победу в Кубке Англии стала незабываемым опытом. Я знаю, что в предстоящем сезоне мы можем побороться за ещё большое количество трофеев», — приводит слова Эванса пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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    • В прошедшем сезоне 36-летний защитник провел за «красных дьяволов» 26 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

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