Названа символическая сборная полуфиналов Евро-2024 по версии WhoScored

Ламин Ямаль Фото: globallookpress.com
Вратарь: Унай Симон (Испания).
Защитники: Люк Шоу (Англия), Эмерик Лапорт (Испания), Джон Стоунз (Англия), Жюль Кунде (Франция).
Полузащитники: Даниэль Ольмо (Испания), Хави Симонс (Нидерланды).
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Ламин Ямаль (Испания), Олли Уоткинс (Англия), Гарри Кейн (Англия).
Финал Евро-2024 Англия — Испания пройдет 14 июля в Берлине. Начало — в 22:00 мск. В полуфинале испанцы одолели Францию (2:1), а англичане оказались сильнее Нидерландов (2:1).