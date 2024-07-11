ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтДневник Евро. Победный гол Уоткинса, нас ждет финал Испания — Англия
  • 13:32
    • УЕФА назвал арбитра на финал Евро-2024
  • 13:15
    • «Ювентус» подпишет еще одного француза
  • 12:36
    • «Милан» может подписать защитника сборной Сербии
  • 12:20
    • Гризманн высказался о своем будущем в сборной Франции
  • 12:16
    • «Зенит» продаст Кассьерру в случае подписания Соболева
    Все новости спорта

    Названа символическая сборная полуфиналов Евро-2024 по версии WhoScored

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Испании Футбол Испании Сборная Франции Футбол Франции Сборная Нидерландов
    WhoScored представил символическую сборную полуфиналов Евро-2024.

    Ламин Ямаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль

    Вратарь: Унай Симон (Испания).

    Защитники: Люк Шоу (Англия), Эмерик Лапорт (Испания), Джон Стоунз (Англия), Жюль Кунде (Франция).

    Полузащитники: Даниэль Ольмо (Испания), Хави Симонс (Нидерланды).

    Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Ламин Ямаль (Испания), Олли Уоткинс (Англия), Гарри Кейн (Англия).

    Финал Евро-2024 Англия — Испания пройдет 14 июля в Берлине. Начало — в 22:00 мск. В полуфинале испанцы одолели Францию (2:1), а англичане оказались сильнее Нидерландов (2:1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» с победы начнёт выступление в Лиге Европы?
  • «Шериф» — «Зиря». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Динамо» Тбилиси сыграет на классе?
  • «Морнар» — «Динамо» Тбилиси. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Медведев на этот раз не пустит Алькараса в финал Уимблдона?
  • Медведев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.26
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шериф — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Морнар — Динамо Тбилиси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.65
  • Прогноз на матч Медведев — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  4.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Музетти — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико-ГО
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Крейчикова — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры