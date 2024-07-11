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    Пальинья: Это один из самых счастливых дней в моей жизни

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    Новичок «Баварии» Жоау Пальинья высказался о переходе в стан мюнхенского клуба из английского «Фулхэма».

    Жоау Пальинья
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    Жоау Пальинья

    «Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Играть за один из лучших клубов Европы — это сбывшаяся мечта, и я очень горжусь этим.

    С нетерпением жду атмосферы и болельщиков на "Альянц Арене". Хочу праздновать успех с "Баварией" и выигрывать титулы — ради этого я выложусь на полную», — цитирует Пальинью официальный сайт «Баварии».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Пальииьи в 55 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел за «Фулхэм» 40 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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