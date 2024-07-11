Пальинья: Это один из самых счастливых дней в моей жизни

Новичоквысказался о переходе в стан мюнхенского клуба из английского

«Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Играть за один из лучших клубов Европы — это сбывшаяся мечта, и я очень горжусь этим.

С нетерпением жду атмосферы и болельщиков на "Альянц Арене". Хочу праздновать успех с "Баварией" и выигрывать титулы — ради этого я выложусь на полную», — цитирует Пальинью официальный сайт «Баварии».

Transfermarkt оценивает стоимость Пальииьи в 55 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел за «Фулхэм» 40 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.