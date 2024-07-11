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    Малышев: Виллиан Жозе не имеет долгосрочной перспективы, но в ближайшие годы он может помочь «Спартаку»

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    Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев оценил трансфер форварда Виллиана Жозе из «Бетиса».

    Олег Малышев
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    Олег Малышев

    «Имеет значение не только возраст, но и игровая позиция. Со спортивным блоком было принято решение, что нам необходимо усиление на позицию форварда более опытным футболистом. Наверное, Виллиан Жозе не имеет долгосрочной перспективы. Скорее всего. Но в ближайшие годы он может помочь клубу.

    Посмотрим, какую пользу он принесёт. На данный момент мы рассчитываем, что Виллиан Жозе сможет дать какой-то результат здесь и сейчас», — цитирует Малышева «Чемпионат».

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    • В прошлом сезоне форвард выступал за испанский «Бетис» в Ла Лиге. Всего Виллиан Жозе сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей, отдал 6 голевых передач.

    На портале Transfermarkt нападающего оценивают в 5 млн евро.

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