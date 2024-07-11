Малышев: Виллиан Жозе не имеет долгосрочной перспективы, но в ближайшие годы он может помочь «Спартаку»

Генеральный директор московскогооценил трансфер форвардаиз

«Имеет значение не только возраст, но и игровая позиция. Со спортивным блоком было принято решение, что нам необходимо усиление на позицию форварда более опытным футболистом. Наверное, Виллиан Жозе не имеет долгосрочной перспективы. Скорее всего. Но в ближайшие годы он может помочь клубу.

Посмотрим, какую пользу он принесёт. На данный момент мы рассчитываем, что Виллиан Жозе сможет дать какой-то результат здесь и сейчас», — цитирует Малышева «Чемпионат».

В прошлом сезоне форвард выступал за испанский «Бетис» в Ла Лиге. Всего Виллиан Жозе сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей, отдал 6 голевых передач.

На портале Transfermarkt нападающего оценивают в 5 млн евро.