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    Митрофанов: Обсуждали продление контракта с Карпиным либо на четыре года, либо вообще на шесть

    Футбол Сборная России Футбол России
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на четыре года.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Срок очень простой. Это нужно, чтобы в условиях неопределенности выстраивать долгосрочную работу с командой, РФС. Условно, будь у нас сейчас отбор на чемпионат мира, можно было бы продлеваться до 2026 года и сказать тренеру: "Дружище, попадаешь на турнир — молодец. Там хорошо играем, продлеваемся". Не по нашей вине у нас этой возможности нет.

    Ставить задачу двухлетнюю для чего? Зачем это Карпину? У него есть любовь к сборной, желание быть её тренером. Он не зарабатывает в ней баснословных денег, которые были бы для него жизненно необходимыми. Сейчас он берёт на себя ношу выстраивания команды, медицинского обеспечивания, обслуживания игроков, чтобы они развивались. Он должен принимать участие в проектах, которые вы не видите, но они важны — аналитические, например. Навыки Карпина важны и в оценки других тренеров, и в тренерском образовании. В два года это уложить невозможно. Поэтому мы обсуждали либо четыре года, либо вообще шесть. Чтобы у нас было понимание, что мы выстраиваем.

    Представьте, если через два года придёт другой тренер, а мы по прежнему отстранены. И новый человек говорит, что желает всё перестроить. У нас очень комфортные отношения с Карпиным. Мы готовы договориться по всем вопросам», — цитирует Митрофанова «Чемпионат».

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