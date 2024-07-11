Франк Артига: Карпин был сильнее Мостового

Новый тренер «Химок» испанецвспомнил период игровой карьеры, а также ответил на вопрос, кто из них был сильнее как футболист.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Франк Артига Фото: fcrodina.com

«Есть тренер, работа которого вас восхитила в РПЛ? Я бы прежде всего выделил Валерия Карпина. Его "Ростов" играет в испанском стиле, агрессивно. Работа Карпина мне очень нравится.

Конечно, помню его как игрока. Он здорово проявил себя в "Сельте", "Реал Сосьедад", "Валенсии". У него в Испании по-прежнему большой авторитет. Полузащитник с характером. Харизмой. Всегда заточенный на результат. Был очень неуступчив в борьбе.

Карпина. Если вы спросите болельщиков "Сельты", то они назовут Александра Мостового. Но если рассматривать в целом Ла Лигу, то Валерий котируется выше. Мостовой был очень хорошим футболистом, многое сделал для клуба из Виго. Но Карпин — это действительно легенда чемпионата Испании!», — рассказал Артига «СЭ».