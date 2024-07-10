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    Нидерланды — Англия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия

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    Вирджил Ван Дейк
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    Вирджил Ван Дейк
    Сборные Нидерландов и Англии разыграют между собой вторую путевку в финал Евро-2024. Матч состоится в Дортмунде, начало — в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    Нидерланды

    Сборная Нидерландов стала третьей в группе с Австрией, Францией и Польшей. «Оранжевые» одержали одну победу, сыграли вничью и уступили с общей разницей голов 4:4.

    В матче 1/8 финала подопечные Кумана уверенно обыграли сборную Румынии со счетом 3:0. Дублем в составе голландцев отметился Мален, еще один мяч на свой счет записал Гакпо.

    На стадии 1/4 финала Нидерландам противостояла Турция. За 20 минут до конца «оранжевые» проигрывали со счетом 0:1, но затем забили дважды за короткий отрезок времени и вырвали путевку в финал — 2:1 (гол де Врея и автогол Мюльдюра).

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    Англия

    Сборная Англии выиграла группу, в которой находились Дания, Словения и Сербия. Подопечные Саутгейта набрали 5 очков при одной победе и двух ничьих и разницей забитых и пропущенных мячей 2:1.

    Англичане были на грани поражения в 1/8 финала от словаков, если бы не гол Беллингема на 95-й минуте, который перевел встречу в дополнительное время (1:1). На старте первого экстра-тайма Кейн забил второй мяч, который в итоге стал победным — 2:1.

    Сборная Англии была в роли догоняющей и в четвертьфинальном матче со швейцарцами. Коллектив Саутгейта пропустил гол на 75-й минуте, а спустя 5 минут Сака сравнял счет (1:1), переведя игру в дополнительное время. В двух экстра-таймах зрители голов не увидели, а затем англичане добыли путевку в финал благодаря победе в серии пенальти.

    Личные встречи

    Сборные Нидерландов и Англии встречались между собой 14 раз. На счету голландцев 6 побед, англичане оказались сильнее в 2-х случаях и еще 6 раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Нидерланды — Англия с коэффициентом 1.86.

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