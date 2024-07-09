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    Черышев — о матче Испания — Франция: Фаворита назвать сложно, потому что это две сильные сборные

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    Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о предстоящем матче полуфинала чемпионата Европы между сборными Испании и Франции.

    Дмитрий Черышев
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    Дмитрий Черышев

    «Многие футболисты сборной Франции играют в испанском чемпионате. Могу сказать, что матч будет очень интересный, это будет практически противостояние испанского футбола. Есть статистика, в которой говорится, что сборная Испании не обыгрывала хозяев чемпионата Европы, но все-таки испанцы преодолели этот рубеж и победили в матче с хозяевами — немцами.

    Фаворита в таких матчах назвать сложно, потому что это две сильные сборные. Нас ждет противостояние двух быстро думающих сборных. Кто грамотнее сыграет в обороне и использует свои моменты, тот и победит. Поддерживать буду сборную Испании. Интрига будет сохраняться до 90 минуты точно», — приводит слова Черышева ODDS.ru.

  • Испания — Франция. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция
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    • Матч Испания — Франция пройдет 9 июля в Мюнхене, начало — в 22:00 мск.

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