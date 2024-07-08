Кукурелья: Мы создали очень хорошую команду из молодых игроков

Защитник сборной Испаниивысказался о поединке с Францией в полуфинале Евро-2024.

Команды сыграют 9 июля.

«Нам придётся быть очень сконцентрированными в матче с Францией и уделять больше внимание тому, чтобы следить за ними. Мы постараемся быстро возвращать себе мяч, когда потеряем его, и, если мы это сделаем, у нас будет много вариантов развития событий.

Мы создали очень хорошую команду из молодых игроков наряду с ветеранами. На таких турнирах важно быть семьёй, чтобы все 26 игроков были едины.

Люди очень увлечены. Они смотрят игры и наслаждаются нами. Мы очень благодарны. Люди запомнят нас, если мы победим, а это наша цель. Осталась одна неделя, и лучшее ещё впереди», — приводит слова Кукурельи пресс-служба УЕФА.

Евро-2024 продлится до 14 июля. Турнир стартовал 14 июля.