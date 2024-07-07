Сычев: Дзюбе точно не надо заканчивать карьеру

Бывший нападающий сборной Россиисчитает, чтопо-прежнему способен играть в РПЛ.

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

«Я думаю, у него амбиций хватает, ему вполне себе еще по силам поиграть в чемпионате России и принести пользу. Посмотрим, какой он выберет клуб.

Когда он, как говорится, злой, настроенный, это опасная сила. Это яркая личность, яркий футболист. Я думаю, ему точно не надо еще заканчивать», — приводит слова Сычева «Р-Спорт».

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.