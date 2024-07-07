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    Сычев: Дзюбе точно не надо заканчивать карьеру

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что Артем Дзюба по-прежнему способен играть в РПЛ.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

    «Я думаю, у него амбиций хватает, ему вполне себе еще по силам поиграть в чемпионате России и принести пользу. Посмотрим, какой он выберет клуб.

    Когда он, как говорится, злой, настроенный, это опасная сила. Это яркая личность, яркий футболист. Я думаю, ему точно не надо еще заканчивать», — приводит слова Сычева «Р-Спорт».

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