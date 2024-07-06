Широков: Швейцария поинтереснее Англии на этом Евро

Экс-игрок сборной России и «Зенита»считает, что на этом Евро Швейцария смотрится интереснее Англии.

«Швейцарцы в отличной форме, хорошо выглядят, команда оставляет приятное впечатление. "Переехали" Италию без проблем. Не совсем понятная Англия, они могут и Швейцарию усыпить, не нравится их игра. Возможно, в этом матче Англия покажет что‑то другое, все‑таки общественность давит. Может, чуть веселее сыграют, поярче.

Швейцария в последние годы всегда хорошо играет на крупных турнирах. Выйти из группы для них не ново, но сейчас они могут зайти чуть дальше, чем обычно», — сказал Широков «Матч ТВ».

Матч между Швейцарией и Англией пройдет сегодня, 6 июля, 17:00 мск.