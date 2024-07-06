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    Сака: Есть еще две игры, мы можем изменить свою жизнь и войти в историю

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    Нападающий сборной Англии Букайо Сака прокомментировал победу своей команда в матче 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией (1:1, 5:4 по пен.).

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    «Для меня очевидно, что у нас одни из лучших исполнителей в АПЛ и мире. Если дело доходит до пенальти, то мы уверены в себе — мы показали это сегодня.

    Для меня это то, что я принимаю: ты можешь потерпеть неудачу один раз, и у тебя есть выбор, если ты собираешься снова поставить себя в такое положение. Я верил в себя, и когда мяч попал в сетку, я был очень счастлив.

    Я не собираюсь концентрироваться на прошлом, всеё уже сделано, я могу сосредоточиться только на настоящем. Я знаю, что за мной наблюдало много нервных людей, включая мою семью, но я сохранял хладнокровие.

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    • Есть ещё две игры, мы можем изменить свою жизнь и войти в историю — мы собираемся посмотреть игру (Нидерланды — Турция) и узнать, с кем нам предстоит столкнуться», — приводит слова Саки ВВС.

    Сборная Англии прошла в полуфинал Евро-2024, где сыграет против победителя матча Нидерланды — Турция. Все прогнозы на турнир можно посмотреть тут.

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