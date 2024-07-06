Защитник Нидерландов: Мы знаем, что турецкие болельщики очень страстные

Защитник сборнойподелился мнением о болельщикахперед очным поединком 1/4 финала Евро-2024.

«Конечно, мы знаем, что турецкие болельщики очень страстные. Мне это действительно нравится, потому что они создают хорошую атмосферу на стадионе и дают мне стимул выкладываться на все 100%.

Мы все привыкли играть на выезде, и мне нравится атмосфера на стадионах, на которых нам приходится играть. Я не ожидаю ничего необычного», — приводит слова Думфриса пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч между сборными Нидерландов и Турции стартовал сегодня, 6-го июля в 22:00 мск. Следите за ходом поединка по этой ссылке.