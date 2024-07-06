Дешам: Это был очень напряженный и равный матч

Наставник сборной Франциипрокомментировал победу над Португалией в четвертьфинале Евро-2024.

По словам специалиста, это был равный матч. Дешам рад, что удача в итоге улыбнулась его команде.

«Это был очень напряженный и равный матч. Победа могла достаться любой команде, пусть даже нам было тяжелее играть в конце дополнительного времени. Возможно, мы чуть больше устали.

Все сводится к деталям. Очень рад за команду, отдавшую все силы и добившуюся успеха. Мы насладимся попаданием в четверку лучших. Это входит в привычку, но мы не должны относиться к этому как к должному. Это заслуга всей команды: и тех, кто играет, и тех, кто не играет.

Что касается серии пенальти, то я хотел выпустить Оливье Жиру, но судья проигнорировал наш запрос.

Ощущалось какое-то спокойствие, хотя пенальти били у трибуны португальцев», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В 1/2 финала Евро-2024 Франция сыграет с Испанией.