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    Дешам: Это был очень напряженный и равный матч

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    Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Португалией в четвертьфинале Евро-2024.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    По словам специалиста, это был равный матч. Дешам рад, что удача в итоге улыбнулась его команде.

    «Это был очень напряженный и равный матч. Победа могла достаться любой команде, пусть даже нам было тяжелее играть в конце дополнительного времени. Возможно, мы чуть больше устали.

    Все сводится к деталям. Очень рад за команду, отдавшую все силы и добившуюся успеха. Мы насладимся попаданием в четверку лучших. Это входит в привычку, но мы не должны относиться к этому как к должному. Это заслуга всей команды: и тех, кто играет, и тех, кто не играет.

    Что касается серии пенальти, то я хотел выпустить Оливье Жиру, но судья проигнорировал наш запрос.

    Ощущалось какое-то спокойствие, хотя пенальти били у трибуны португальцев», — приводит слова Дешама RMC Sport.

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